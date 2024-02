Il preparatore Harrison Muzzy lascia il Sala Consilina alla vigilia del match con il Napoli

In casa Sporting Sala Consilina alla vigilia del match di campionato sl campo del Napoli, arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'abbandono di Harrison Muzzy, noto preparatore atletico brasiliano, il quale si era legato al club gialloverde fino al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Muzzy ha comunicato la sua decisione senza alcun preavviso mettendo in serie difficoltà il reparto tecnico ed organizzativo del club dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta e tutta la squadra.

Immediata la risposta del club con una nota diffusa sul canale social dello Sporting Sala Consilina: «Abbiamo sostenuto ogni richiesta del brasiliano, sia dal punto di vista tecnico che economico, per confermare il suo arrivo. Ciò che delude maggiormente è aver posto la sua ambizione prima di quella di una squadra e di un pubblico che lo hanno sempre sostenuto. Peggio è stato ascoltare le sue parole non come volontà ma come vera e propria decisione, ma il rispetto di un contratto di lavoro e delle strette di mano viene prima di ogni rapporto sportivo ed economico che sia. Abbiamo aperto un dialogo cortese con Muzzy ascoltando tutte le sue parole e gli è stato chiesto di chiarire e definire il tutto nella giornata odierna, dopodichè il tutto sarà gestito dai legali della società per tutelarci in ogni sede. Rimane comunque - conclude la nota - molta amarezza e dispiacere per tale comportamento, dopo la massima professionalità e disponibilità concessagli».