Sala Consilina-Active Network 1-0: decide la rete di Stigliano

Lo Sporting Sala Consilina vince di misura (1-0) una partita intensa giocata sul filo dell'equilibrio contro l'Active Network che alla vigilia del match si è presentata con un solo punto di ritardo rispetto ai padroni di casa dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta.

Una sfida che è andata avanti sul filo dell'equilibrio fino a poco piùdi 5 minuti dalla fine quando una rete pesante di Raffaele Stigliano, per l'occasione portiere di movimento ha beffato la retroguardia della formazione laziale, rendendo davvero avvincenti e emozionanti i minuti finali, quando anche il tecnico dei laziali ha provato la carta del power play senza però avere la stessa sorte dei padroni di casa. Sporting Salla Consilina che ritorna alla vittoria e lo fa contro una diretta concorrente per tentare la scalata ai playoff. E grazie a questo successo il Sala Consilina sale a quota 30 agganciando il Pesaro sconfitto dal Sandro Abate.

Soddisfatto il tecnico Fabio Oliva: «Vittoria meritata contro un team molto organizzato. Ora ci godiamo questo successo ma la mente è già rivolta al derby di martedì quando saremo impegnati sul campo del Napoli.

Peccato per le due assenze che ci saranno nel reparto arretrato: oltre a Arcdiacone espulso per doppia ammonizione, quando era in panchina, pesante il giallo rimediato da Renzo Grasso, che era in diffida per cui anche lui salterà la sfida con i partenopei».