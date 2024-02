Napoli Futsal-Active Network 3-1: gli azzurri alla Final Four di Coppa Italia

Pass staccato. Il Napoli Futsal accede alla Final Four di Coppa Italia. La doppietta di Lucas Javier Bolo (11’36” e 30’14”) e la marcatura di Marco Ercolessi (25’03”) regalano il passaggio del turno agli azzurri. Al PalaJacazzi di Aversa finisce 3-1 contro l’Active Network. Per i laziali a segno Marco Scigliano (33’49”).

Qualificazione meritata. Per il secondo anno consecutivo capitan Fernando Perugino e compagni prenderanno parte alla competizione nazionale che si terrà al PalaErcole di Policoro dal 22 al 24 marzo. Il sorteggio avverrà mercoledì 13 marzo a Potenza, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata. Alla kermesse sul parquet ci saranno Olimpus Roma, Ecocity Genzano e L84. Si affronteranno le prime quattro classificate della Serie A, pronte a contendersi l’ambito trofeo.

Considerazioni. «Abbiamo fatto il nostro dovere, vincendo la gara», dichiara soddisfatto il tecnico Fulvio Colini. «Avremmo potuto gestire meglio il possesso nel finale e rischiare di meno», dice lo Special One. Ancora out Luca De Simone, mentre si è rivisto finalmente il pivot brasiliano Diego Mancuso dopo un lungo stop. «Siamo rientrati dalla sosta non molto lucidi.

Alcuni giocatori hanno disputato tante partite con la propria Nazionale e stiamo risentendo di questo», avverte il plurititolato allenatore. «Possiamo fare ancora meglio», assicura convinto Colini.

Campionato.

Il club presieduto da Serafino Perugino scenderà nuovamente in campo domenica 25 febbraio (ore 18.15) contro Pirossigeno Cosenza per la 21esima giornata della regular season. La sfida del PalaFerraro sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.