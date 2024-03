Sala Consilina-Ciampino 3-2: una vittoria per blindare la salvezza

Lo Sporting Sala Consilina ritrova la vittoria e lo fa contro il Ciampino che è impegnato nella lotta playout. Una vittoria quella dei ragazzi del tecnico Fabio Oliva, che sembrava messa in ghiaccio nel primo tempo chiuso sul punteggio di 3-0, grazie alle reti di Carducci che ha aperto le marcature dopo 3'17" e alla doppietta del pivot Brunelli che a metà tempo della prima frazione nel giro di un minuto ha battuto due volte Casassa.

Cambia tutto nella ripresa quando il Sala Consilina dei presidenti Detta, prima sbaglia più volte la quarta rete, per subire il ritorno del Ciampino.

Gli aereoportuali, dapprima accorciano con Fatiguso, il classe 2003 è stata la vera spina nel fianco dei gialloverdi, il quale trasforma il rigore concesso per un fallo di mano in area di Zonta, e poi con lo stesso calcettista si portano sul 3-2 e sempre il numero 22 del tecnico Davide Fabrizio, sfiora anche il clamoroso pareggio, ma è provvidenziale l'intervento di Yuri Pozzo, schierato tra i pali dall'inizio del match ad evitare la beffa.

Al suono della sirena la formazione valdianese conduce in porto la vittoria che la fa salire a 37 punti, una quota che non solo significa salvezza certa ma tiene accese le flebili speranze di un possibile inserimento nella griglia playoff che assegneranno lo scudetto tricolore. Il prossimo impegno per il Sala Consilina sabato 6 aprile sul campo del Pomezia.