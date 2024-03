Napoli Futsal-Olimpus Roma 6-3, gli azzurri conquistano la Coppa Italia

Il cielo è azzurro. Promesso e realizzato. Hanno preso alla lettera lo striscione esibito al PalaJacazzi dai sostenitori partenopei e a Policoro capitan Fernando Perugino e compagni hanno scritto la Storia e tramutato in realtà il sogno coltivato a lungo. Il MoMap Napoli Futsal stende l’Olimpus Roma 6-3 e si prende la Coppa Italia 2024. Vera impresa in Basilicata, dove incidono la doppietta di Cristian Borruto (45” e 26’05”), la tripletta di Lucas Bolo (16'27'', 19'58'' e 28’05”) e la rete di Diego Mancuso (13'02''). Due argentini e un brasiliano regalano l’ambito trofeo al club presieduto da Serafino Perugino. Per i capitolini a segno Dimas (9’38”) e il bis di Marcelinho (24’35” e 26’11”).

La Coppa resta in Campania. Nell’edizione precedente fu il Real San Giuseppe a trionfare al PalaVesuvio.

Ora tocca agli azzurri alzare con pieno merito l’ambito trofeo e festeggiare a dovere.

Partenza lanciata. Il paraguaiano Javier Adolfo Salas conquista palla a centrocampo e serve Borruto, che infila di piatto Daniele Ducci. Reagisce la Roma con Dimas (1-1). Sbaglia Christopher Cutrupi e ne approfitta Mancuso (2-1). Napoli in pieno controllo del match e degli avversari. Bolo mette dentro il 3-1. Rimedia il cartellino rosso l’ex di turno Rodolfo Fortino (18’59”) e il Napoli in superiorità numerica si porta sul 4-1.

Nella ripresa il mancino Massimo De Luca sfiora il 5-1 con un pallonetto. Marcelinho rimette in corsa l’Olimpus Roma (4-2). Ci pensa però Borruto a frenare i facili entusiasmi dei capitolini con una ripartenza delle sue (5-2). Daniele D’Orto decide di giocarsi la carta del portiere di movimento e arriva il 5-3 firmato da Marcelinho. Chiude definitivamente le ostilità Bolo (nelle foro di Paola Libralato), siglando il definitivo 6-3.