MoMap Napoli a caccia della Coppa Italia, via alle Final Four

La MoMap Napoli Futsal è nel clou della stagione, ogni partita comincia a pesare come un macigno, l’obiettivo di qualificarsi ai play-off è ormai quasi matematicamente raggiunto, posizionarsi nelle prime quattro posizioni (garanzia di giocare gara-2 ed eventuale gara-3 in casa per i quarti di finale/semifinale) è, invece, un traguardo che i partenopei dovranno ancora conquistarsi sul campo.

Dopo un avvio di stagione che si è palesato più complicato del previsto causa cambio di guida tecnica, tanti nuovi innesti e un’alchimia che faticava a permeare il gruppo, gli azzurri hanno cambiato marcia nel nuovo anno. Importanti forze fresche sono arrivate dal mercato di gennaio: esperienza e qualità con Lucas Bolo e Mauro Canal, quantità e un po’ di sana gioventù con Tommaso Colletta e Alessio Saponara. Il Napoli, imbattuto fuoricasa fino alla ventitreesima giornata, è poi riuscito anche a trasformare il PalaJacazzi di Aversa, inizialmente terra di conquista, in un vero e proprio fortino casalingo. La squadra allenata da mister Colini ha così conquistato, tra alti e bassi, il secondo posto in solitaria a quattro giornate dal termine.

Tuttavia, non c’è tempo di cullarsi su quanto di buono fatto finora, per il Napoli è già tempo di serrare i ranghi, a Policoro in palio il primo trofeo della stagione: si gioca la Final Four di coppa Italia. La competizione vedrà in scena le prime quattro migliori del campionato: da un lato MoMap Napoli Futsal-Ecocity Genzano (semifinale in programma domani, venerdì 22 marzo alle ore 18.00), dall’altro Olimpus Roma-L84 (ore 21.00).

Le gare saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport (canale 202). Le due compagini che avranno la meglio si affronteranno per l’ultimo atto domenica 24 marzo alle ore 21.15.

La MoMap viene da tre vittorie consecutive in campionato, un filotto di successi che ha permesso agli azzurri di prepararsi al meglio, come sottolineato dalle parole in conferenza stampa di capitan Perugino: «Non è facile centrare tre vittorie consecutive ma noi ci siamo riusciti. Questo ci dà fiducia per la coppa Italia. Sappiamo che in questa competizione ci sono solo squadre forti, sarà una gara secca, quindi, può succedere di tutto. Dobbiamo dare il massimo, ci aspetta un big match. Il Genzano si è rinforzato molto nel mercato di gennaio, sono davvero forti. Con loro in campionato abbiamo pareggiato due volte, sono stati molti bravi con il portiere di movimento, un’arma molto importante che sanno sfruttare alla perfezione . Per passare il turno servirà una partita perfetta, daremo il massimo per noi e per i tifosi».