Napoli Futsal-Mantova 4-3, ora testa alla Coppa Italia

«Inverti la rotta…ritorna con la Coppa!». Richiesta esplicita e senza giri di parole. All’ombra del Vesuvio i tifosi del calcio a 5 sognano un analogo successo di quello del basket, che ha visto trionfare sul parquet di Torino la Gevi Napoli, presieduta da Federico Grassi, presente alla Scandone in occasione di Posillipo-Roma Vis Nova (9-8), insieme all’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda.

Intanto capitan Fernando Perugino e compagni inanellano il terzo successo di fila e consolidano il secondo posto in classifica. Grazie alla doppietta dell’argentino Cristian Borruto (15’37” e 30’59”), alla rete del paraguaiano Javier Adolfo Salas (21’12”) e alla marcatura di Lucas Javier Bolo (33’48”), il Napoli Futsal batte Saviatesta Mantova 4-3 al PalaJacazzi. Per i lombardi da segnalare i gol realizzati da Jesus Antonio Solano Otero Jesulito (20’42”), Cabeca (35’27”) e Leleco (39’32”).

«Testa alla Coppa». A fare la differenza il sigillo di Borruto nel primo tempo, perché poi nella ripresa il parziale si attesta sul 3-3, con i ragazzi di Fulvio Colini che si portano sul massimo vantaggio (4-1), rischiando però di compromettere il match nel finale.

Obiettivi diversi. Il Napoli punta al tricolore, il Mantova alla salvezza. Il club presieduto da Serafino Perugino mette nel mirino la Final Four di Coppa Italia. E venerdì 22 marzo (ore 18) in esclusiva su Sky Sport la semifinale contro l’Ecocity Genzano.

Jurij Bellobuono ancora decisivo. Non è un caso che il portiere classe 1998 vesta i colori dell’Italfutsal. Di mano, di piede, in uscita, tra i pali, l’estremo difensore partenopeo si rende protagonista, sventa pericoli e chiude i varchi. Cabeca, Jesulito, Leleco e Mattia Mascherona incappano nella strenua resistenza del giocatore in completo azzurro. Nulla può, invece, Enrico Ricordi sulla conclusione di Borruto.

I padroni di casa provano a raddoppiare, ma si va al riposo con uno scarto minimo.

Solo una deviazione sul tiro di Jesulito inganna Bellobuono all’incrocio dei pali (1-1). Replica immediata del Napoli con un tocco delizioso di Salas. Poi è duello tra dirimpettai, a chi si esalta di più tra Bellobuono e Ricordi. Colpisce la traversa il Cholito. Giuseppe Milella schiera Goncalves Misael come portiere di movimento, ma Borruto dalla distanza piazza il 3-1. E sempre dalla distanza Bolo assesta il 4-1. Accorciano i biancorossi con Misael, Cabeca di destro buca Bellobuono (che ipnotizza Mascherona nell'azione successiva), e il tap in di Leleco fa calare il sipario ad Aversa.