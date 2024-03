Treviso-Sala Consilina 3-1: per i salesi niente playoff

Per lo Sporting Sala Consilina, a quattro giornate dalla fine del massimo campionato di Futsal sfumano quasi del tutto le speranze di entrare nel lotto delle squadre che prenderenno parte alla fase post season che assegnerà il tricolore. La sconfitta sul campo del Treviso, di fatto certifica che il team di Fabio Oliva, possa dire addio all'obiettivo.

La partita con i trevigiani è rimasta in equilibrio per buona parte della contesa tanto che la prima frazione si è chiusa sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Botosso al 12'35" per i padroni di casa e dopo 4 minuti è arrivato il pareggio di Thorp.

Un palo per parte chiude la prima parte del match. Nella ripresa meglio il Teviso che dopo 3'13" trova con il capitano Belsito il vantaggio.

L'unico squillo del Sala Consilina è affidato ad una violenta conclusione di Brunelli, respinta dal portiere trevigiano. La svolta definitiva arriva a poco più di quattro minuti dal suono della sirena quando Grasso, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi con l'uomo in meno, e il Treviso sfrutta l'occasione per mettere a segno la terza rete con Turk.

Il 3-1 non muta più e per il Sala Consilina arriva la sconfitta. Ora il campionato si ferma per dare spazio alla Final Four di Coppa Italia. Il Sala Consilina tornerà in campo venerdì 29 marzo ospitando il Ciampino.