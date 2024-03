Ecocity Genzano-MoMap Napoli Futsal 0-5: azzurri in finale di Coppa Italia

Le braccia al cielo. Sono quelle dell’argentino numero 9, che ha calato il tris (18’06”, 32’49”, 39’06”) e condotto gli azzurri in finale di Coppa Italia. Cristian Borruto il protagonista indiscusso sul parquet, artefice di una prova eccezionale, tanto da demolire con i suoi gol i ragazzi di Gianfranco Angelini. Al PalaErcole di Policoro termina con una manita per i partenopei, che sognano di riscrivere un copione diverso rispetto a quello dello scorso anno. In diretta su Sky Sport, Ecocity Genzano-MoMap Napoli Futsal regala spettacolo e vibrazioni e il punteggio premia lo show del venerdì sera (0-5). Completano l’opera l’italo-brasiliano Vinicius Duarte (10’51”) e Lucas Javier Bolo (32’16”).

In attesa di conoscere chi la spunterà tra Olimpus Roma e L84, capitan Fernando Perugino e compagni si portano avanti col lavoro. Si prospetta una Domenica delle Palme davvero speciale (ore 21.15 – canale 202 di Sky Sport), perché in palio c’è l’ambito trofeo da alzare e mettere in bacheca.

Sfida senza guanti. Stefano Mammarella (in completo bianco), un nome una garanzia, dall’altro Jurij Bellobuono (in tenuta rossa), poi infortunatosi e sostituito degnamente da Andrea De Gennaro (21’58”). Ci provano il mancino Massimo De Luca e Bolo a scardinare la retroguardia avversaria, ma è Vinicius il primo marcatore dell’incontro. Il Genzano abbozza una replica, raddoppia però Borruto.

Nel secondo tempo subentra De Gennaro, che respinge i tentativi di Andrè Fantecele e di Francesco Lo Cicero. Borruto sale in cattedra e si prende la scena, scartando Mammarella e aprendo una autostrada per Bolo (0-3). Portiere di movimento per l’Ecocity con Sergio Romano. Lesto Borruto (nelle foto di Paola Libralato) ad approfittare della porta vuota e ad insaccare lo 0-4. De Gennaro sigilla la sua area e il laterale classe 1987 fa scorrere i titoli di coda. Performance di livello del club presieduto da Serafino Perugino, che aspetta di conoscere chi affrontare domenica 24 marzo.