Napoli Futsal-Feldi Eboli 3-3, ad armi pari il derby del Venerdì Santo

Lenta carburazione. Le fatiche della Coppa Italia si sono fatte sentire. Non poco il dispendio mentale e fisico nella Final Four a Policoro. E poi battagliare contro i campioni d’Italia in carica assicura ulteriori motivazioni, al di là delle vigenti condizioni. Finisce ad armi pari sul parquet il derby del Venerdì Santo tra Napoli Futsal e Feldi Eboli (3-3). Ne beneficia lo spettacolo e il pubblico ringrazia.

Le volpi si portano sul 3-1. Francesco Liberti (7’54”) e la doppietta di Dario Marinovic (9’35” e 17’35”) bucano la retroguardia partenopea. Ospiti in completo arancione, Napoli in maglia bianca con pantaloncini e calzettoni azzurri. In porta il giovane Andrea De Gennaro al posto dell’infortunato Jurij Bellobuono. I ragazzi di Fulvio Colini (assente in Sala Giunta) aumentano i giri nella ripresa e rimontano il passivo. Accorcia nella prima frazione l'argentino Cristian Borruto (16’13”). Nel secondo tempo ci pensano Vinicius Duarte (28’41”) e il bomber classe 1987 in versione power play ad acciuffare il pareggio (35’10”).

«Voi in campo, noi fuori». E’ il singolare striscione esibito al PalaJacazzi, dopo quello profetico della gara contro Mantova: «Inverti la rotta…ritorna con la Coppa». E così è stato. Capitan Fernando Perugino e compagni sono stati celebrati a Palazzo San Giacomo, in attesa che il loro desiderio, -quello di giocare in città-, possa diventare realtà. Presto e in tempi utili, in uno scenario che valorizzi una assoluta eccellenza sportiva all’ombra del Vesuvio.

Festa grande ad Aversa. Fius Gamer e Federico Di Napoli super ospiti nel pre-partita. Il club presieduto da Serafino Perugino ha organizzato un evento in grande stile per omaggiare i campioni della Coppa Italia 2023-2024 e celebrare nel migliore dei modi un traguardo storico. E’ stato inoltre possibile scattare foto per i tifosi presenti con la Coppa grazie alla polaroid messa a disposizione dallo sponsor FotoEma.

Salvatori Samperi chiama timeout a 4’50” dalla conclusione. De Gennaro si oppone in tuffo su Marinovic. Il paraguaiano Javier Adolfo Salas chiede a gran voce il sostegno del pubblico. Rischia il Napoli, ma il tiro di Alessandro Patias sfiora la porta. La fiondata di Salas trova la pronta risposta di Carlos Henrique Dal Cin. Manovrano i padroni di casa, ma non riescono a sfondare il muro avversario, nonostante i tentativi di Massimo De Luca e soci. De Gennaro si oppone a Selucio e cala definitivamente il sipario.