Napoli Il sindaco Manfredi e l’assessore Ferrante premiano il Napoli Futsal per la Coppa Italia

Oggi pomeriggio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'Assessora allo Sport Emanuela Ferrante, insieme al presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito hanno incontrato, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la Società Napoli Futsal di calcio a 5 che, domenica scorsa, ha vinto, per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia di Serie A di Futsal.

La compagine azzurra del calcio a 5, nata nel 2013 a Fuorigrotta, ha battuto 6-3 la Roma nella finale del Palaercole di Policoro, in provincia di Potenza.

Il Presidente e i dirigenti, l'allenatore ed i giocatori sono stati saranno premiati con una targa commemorativa e con le medaglie della città di Napoli.

«Napoli Futsal è il segno di una Napoli vincente nello sport, ma non solo – ha affermato il sindaco Manfredi –. Vogliamo che il Napoli Futsal ritorni a giocare in città. Lavoreremo con la società perché questo avvenga presto, magari trovando una soluzione transitoria in attesa di una definitiva. Realizzeremo le condizioni perché il calcio a 5 torni a Napoli fisicamente, perché dal punto di vista del nome, del cuore e dell’anima è sempre qui a Napoli».

«Lo sport napoletano – ha sottolineato l’assessora Ferrante – si sta facendo conoscere a livello nazionale, non solo per il calcio, ma anche per le altre discipline cosiddette minori, ma che minori non sono perché sono portatrici di quei valori di impegno e socialità che noi intendiamo promuovere. Grazie a risultati importanti come la Coppa Italia di calcio a 5 stiamo meritando sempre di più il titolo di Capitale Europea dello Sport 2026».

«Il Napoli Futsal è un progetto di quartiere che nasce nel 2013. Abbiamo vinto i campionati di serie B, di serie A2 e adesso abbiamo coronato un sogno: abbiamo vinto la Coppa Italia e siamo entrati nella storia – ha commentato il presidente del club, Serafino Perugino –. Purtroppo siamo costretti a emigrare, abbiamo giocato a Cercola e poi ad Aversa, che è un palcoscenico ideale, ma il mio auspicio è quello di poter finalmente giocare a casa nostra, a Napoli, con i nostri tifosi».