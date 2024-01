Napoli Futsal-Ciampino 5-0, che show al PalaJacazzi

Manita azzurra. Ingrana la marcia giusta il club presieduto da Serafino Perugino. E basta guardare le esultanze dei giocatori per comprendere lo stato di forma dei ragazzi di Fulvio Colini. Abbracci, risate, saltelli e complimenti vicendevoli. Trovata l’intesa, ecco i risultati. Cala la cinquina il Napoli Futsal al PalaJacazzi, dove batte facile il Ciampino (5-0). Quattro marcatori diversi stendono i laziali: la pregevole doppietta di Massimo De Luca (10’21” e 17’34”), l’eurogol di Vinicius Duarte (16’53”) e i tocchi deliziosi di Alessio Saponara (23’48”) e dell’argentino Lucas Javier Bolo (32’38”).

Esordio vincente per Mauro Canal, ex Italservice Pesaro, che ritrova Colini all’ombra del Vesuvio. Gennaro Galletto saluta e raggiunge Attilio Arillo alla Sandro Abate Avellino, dove troverà altri due ex azzurri, lo sloveno Nejc Hozjan e il pugliese Piero Basile. Assenti Luca De Simone e i due sudamericani Cristian Borruto e Diego Mancuso.

Monologo azzurro. Non si contano le occasioni in favore dei padroni di casa nella prima parte del match. Apre l’incontro il mancino partenopeo Massimo De Luca. Sfiorano il raddoppio capitan Fernando Ferugino e Bolo, che colpisce la traversa. Sfida colorata: Jurij Bellobuono in completo rosso, Mirco Casassa in giallo. Napoli sul 2-0 con il piazzato perfetto che si stampa all’incrocio dei pali di Duarte. L’assist del paraguaiano Javier Adolfo Salas spiana la strada al bis firmato dallo scugnizzo De Luca. Ci prova la new entry Canal a tre secondi dallo scadere, ma coglie soltanto l’esterno della rete. Gli azzurri chiudono il primo tempo in netto vantaggio (3-0).

In apertura della seconda frazione arriva il primo gol in maglia azzurra di Alessio Saponara. Sinistro ad incrociare che vale il 4-0. Due gli interventi straordinari di Bellobuono: di piede destro sulla conclusione di Federico Palmegiani e, come un gatto, si oppone al tiro di Simone Fatiguso. Bolo appone il suo sigillo e poco importa se il Ciampino schiera il power play. Resta inviolata la porta azzurra. Il quinto successo consecutivo consente a capitan Fernando Perugino e soci di giungere alla sosta per gli impegni della Nazionale con il vento in poppa. Nel mirino l’Olimpus Roma.