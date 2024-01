Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina 4-4 e volpi ai quarti di Coppa Italia

La Feldi Eboli accede ai quarti di finale di Coppa Italia di futsal dopo un pirotecnico cnel derby contro un eccellente Sporting Sala Consilina. Partita spettacolare al PalaSele, dove le emozioni non sono certo mancate. Le volpi di Samperi - assente in extremis per problemi personali e sostituito in panca dal vice Giuzio - hanno trovato una partenza a razzo, riuscendo ad arrivare fino al parziale di 3-0 in meno di 7 minuti.

Due volte Venancio e Liberti sembrano indirizzare le sorti del match in favore dei rossoblu di casa.

Ma il quintetto di Oliva non è certo cliente da sottovalutare. Portiere di movimento già nella seconda metà del primo tempo. Brunelli sfrutta un errore in ripartenza e accorcia le distanze dopo la traversa colpita da Cutrignelli. Poi Stigliano trova il raddoppio gialloverde che fa pregustare una ripresa all'ultima goccia di sudore.

E così è infatti, perché le due squadre non si risparmiano sul piano dell'agonismo, pur non creando veri e propri pericoli ai portieri. Oliva punta ancora al powerplay e a metà frazione Cutrignelli trova la rete del pareggio. Galvanizzato lo Sporting, con Brunelli che mette i brividi al pubblico di casa mentre sul fronte opposto è Selucio a sfiorare il nuovo vantaggio delle volpi.

Si va all'overtime e l'espulsione di Cutrignelli per doppia ammonizione - la seconda obiettivamente un po' forzata - lascia alla Feldi ampi margini di manovra. I padroni di casa non gestiscono al meglio la superiorità, ma la capitalizzano a 10 secondi dalla fine della penalità per gli ospiti, con un missile di Patias all'incrocio su delizioso assist di tacco di Calderolli. Nel secondo supplementare Brunelli sfrutta un'indecisione di Dalcin per il 4-4 e nel finale i gialloverdi sfiorano il clamoroso ribaltone, con la difesa della Feldi che si salva a fatica.

Alla sirena festeggia Eboli, che per i quarti di finale dovranno rendere visita all'Ecocity Genzano il prossimo 20 febbraio. Nell'occasione saranno però i laziali a contare sul vantaggio della miglior classifica in campionato e dunque alla Feldi non potrà di nuovo bastare il pari per passare il turno.