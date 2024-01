Sandro Abate-Pesaro 4-6, la Coppa Italia è amara per gli irpini

Senza Parisi tra i pali ed Hozjan in mezzo al campo ed Etzi sempre fuori per infortunio la Sandro Abate rimedia un pesante ko nel match di Coppa Italia contro l’ItalService Pesaro. Gli irpini vengono sconfitti con il punteggio di 6-4 e dicono addio ai sogni di poter proseguire la manifestazione. Gli irpini escono al primo turno al termine dai due volti.

Un primo tempo giocato alla pari ed anche meglio dalla squadra di Basile, che infatti conclude avanti la prima frazione con i goal di Arillo, che da il vantaggio e Wilde, abile nel rispondere immediatamente alla rete del momentaneo pareggio di Miguelin.



Nella seconda parte del match la musica cambia. Pesaro trova subito il pareggio dopo tre minuti sempre con Miguelin. Da quel momento in poi la gara è a senso unico e vede in campo una sola squadra, il Pesaro. La squadra di Scarpitti si esalta e trova il goal del 3-2 di Schiochet. Padroni di casa in completa confusione, si finisce per subire il quarto goal degli ospiti con Tonidandel.

Non è finita. La Sandro Abate è totalmente sbilanciata e con il portiere di movimento in campo si subiscono il quinto ed il sesto goal realizzati da Schiochet e De Olivera. Gli irpini nel finale provano a riaprire il match con Joselito e Luciano