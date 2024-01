Il Sala Consilina festeggia la convocazione in Nazionale di Brunelli

In casa Sporting Sala Consilina arriva un'altra prima assoluta, un suo tesserato viene convocato nella Nazionale azzurra guidata dal Ct Massimiliano Bellarte. A ricevere la convocazione è stato Leonardo Brunelli. Il pivot Italo-brasiliano, sarà impegnato in un uno stage che prevede 5 amichevoli che si svolgeranno a Rabat in Marocco con i paroni di casa e con la Serbia.

I test amichevoli sono in programma da mercoledì 31 gennaio a domenica 4 febbraio.

Inutile dire che la chiamata è stata accolta con grande gioia dallo stesso pivot che ha commentato con entusiasmo questa convocazione: «Al momento della chiamata la mia felicità è andata alle stelle. Ritengo che questo riconoscimento sia il frutto del lavoro che sto portando con abnegazione nel corso di questi anni e soprattutto da quando indosso la casacca gialloverde dello Sporting Sala Consilina. Ora spetta a me ripagare la fiducia accordatami dai vertici del club azzurro».

Anche i dirigenti salesi con in testa i presidenti Antonio e Giuseppe Detta, hanno espresso soddisfazione per questo riconoscimento per il loro tesserato: «E' il giusto premio non solo per il calcettista ma anche per la nostra società che da anni porta avanti il progetto del futsal a Sala Consilina e nel Vallo di Diano». Intanto domani sera Brunelli e compagni, saranno impegnati nel primo turno di Coppa Italia nella gara unica sul campo della Feldi Eboli. Sarà match Sky trasmesso in diretta dal Pala Sele di Eboli a partire dalle ore 20.30