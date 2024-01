Vitiello para, Gui segna: la Sandro Abate super Verona

A tre minuti dalla fine Gui ha risolto la partita della Sandro Abate fissando il punteggio sul 4-2. Gli ultimi trenta secondi sono stati, però, di grande sofferenza, perchè il Verona ha spinto trovando anche la rete del definitivo 4-3 Ugas, che ha spaventato gli irpini. La gara della squadra di Basile non è stata affatto eccellente. Conto l'ultma della classe la squadra di mister Basile ha dovuto faticare più del dovuto, evidentemente come accaduto anche in passato gli irpini hanno preso sotto gamba l'impegno e con la testa si erano già proiettati alla gara di Coppa Italia di martedì sera.

Ad incidere sulla prestazione anche le assenze di Arillo, Hozjan, Etzi e Parisi. Non a caso tra i protagonisti dell'ultimo incontro c'è stato proprio Vitiello. L'estremo difensore ha sostituito Parisi e lo ha fatto nel modo migliore, salvando Avellino in più di una occasione e servendo a Gui l'assist per il quarto goal a Gui.

Di positivo per il team avellinese ci sono i tre punti ed il ritorno del capitano Massimo Abate. Il match nel complesso è stato insoddisfaccente. Eppure dopo sei minuti di gioco è arrivato il vantaggio di Di Luccio. Sette minuti più tardi Lemes ha ristabilito la parità. Sull'1-1 la Sandro ha creato tanto, ma ha anche mancato di precisione. Nella ripresa Verona ha giocato la sua partita trovando il vantaggio con Santos.



Dopo qualche minuto di sbandamento ci ha pensato Wilde a trovar il pareggio, poi Gui ha messo a segno i goal che hanno chiuso la gara.