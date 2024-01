Meta Catania-Napoli Futsal 1-5, l'anticipo è di marca partenopea

Inarrestabile. Settimo successo in trasferta, quarta vittoria consecutiva. Numeri inconfutabili per il Napoli Futsal, che espugna il PalaNitta e batte la Meta Catania 5-1 nell’anticipo della seconda giornata di ritorno. Tre punti d’oro per i ragazzi di Fulvio Colini e siciliani staccati in griglia.

Show sul parquet. Al club presieduto da Serafino Perugino spetta il ruolo di anti Olimpus Roma, capolista della Serie A. I partenopei si presentano in maglia bianca in Sicilia e conquistano l’intera posta in palio.

A tutto cuore. E’ capitan Fernando Perugino il primo marcatore dell’incontro (18’36”).

Il leader classe 1996 porta i suoi all’intervallo sul punteggio di 0-1.

La ripresa si apre con il pareggio di Raul Rocha (26’25”). Jurij Bellobuono alza un muro e gli ospiti dilagano. Ci pensano gli argentini Lucas Javier Bolo (30’22”) e Cristian Borruto (33’32”) a staccare i padroni di casa. E poi il paraguaiano Javier Adolfo Salas chiude il discorso con una doppietta (34’42” e 38’28”).

Assenti. Manca all’appello l’infortunato Diego Mancuso. L’influenza mette ko Tommaso Colletta. Pesk e Andrea De Gennaro ai box per scelta tecnica. Squalificato l’ex di turno Dian Luka. In campo, invece, Luis Felipe Naibo Turmena, altro ex della gara, autore dell’assist del momentaneo pareggio.

Coppa Italia. Per il Napoli Futsal prossimo appuntamento in programma martedì 23 gennaio (ore 20) al PalaJacazzi di Aversa contro il Saviatesta Mantova.