Cosenza - Sala Consilina 3-4 vittoria pesante per i valdianesi

Per lo Sporting Sala Consilina nella prima di ritorno arriva una vittoria pesante sul campo del Cosenza e ironia della sorte la formazione del tecnico Fabio Oliva, bissa il successo ottenuto nel match di andata con lo stesso punteggio di 4-3. E anche in questa occasione i gialloverdi dopo aver condotto per larghi tratti la contesa avendo anche il triplo vantaggio nel finale hanno rischiato come nella gara di andata di essere acciuffati nei secondi finali.

La gara per gli uomini valdianesi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, parte con il piede giusto e dopo 3'50" arriva la rete di Brunelli, che approfittando della porta sguarnita per la scelta del tecnico di casa Tuoto, di optare da subito per il portiere di movimento, sigla l'1-0.

Al 7'50" però il Cosenza, con una rapida ripartenza, riequilibra il match grazie alla rete di Marchio.

Le due squadre entrano subito in bonus in fatto di falli e gli ultimi 5 minuti si registra una sequela di tiri liberi: tre per lo Sporting Sala Consilina, con due errori di Brunelli e la rete di Cutrignelli, per il 2-1 e uno per i calabresi l'errore di Titon che sbatte sul volto di Fiuza. La marcatura del nuovo vantaggio degli uomini di Oliva, viene accusata dai padroni di casa che dopo soli 10" subiscono anche la terza rete a firma di Salas. E sul 3-1 per lo Sporting Sala si chiude la prima frazione. Nella ripresa la reazione dei calabresi viene fermata dai legni colpiti da Marchio e Titon, e nel momento di maggiore pressione il Sala Consilina, complice una deviazione nella proprio porta dell'estremo Del Ferraro, su rinvio di Fiuza, fa assumere al punteggio un aspetto più rotondo, con Brunelli e soci che vanno sul 4-1. La gara sembra chiusa ma non è così perchè i padroni di casa spinti dai tifosi trovano dapprima la seconda rete con Felipinho al 17'05" e dopo un minuto e mezzo anche la terza marcatura ad opera di Titon, e sul 4-3 gli ultimi 90 secondi sono da batticuore. Lo Sporting Sala regge l'urto e porta a casa tre punti che la fanno salire a quota 23 e domenica nella gara SKY al Pala San Rufo ospita L84.