L'Olimpus regola la Sandro Abate

Con due goal per tempo la capolista Olimpus Roma liquida sul proprio campo la Sandro Abate. Gli irpini sono stati sconfitti 4-2 a Roma dalla formazione più forte del torneo. Un ko che ci può stare, ma un po' di rammarico c'è per come è maturata la sconfitta.

Nei primi dieci minuti, infatti, la formazione irpina ha giocato alla pari degli avversari sfioranzo il goal in tre occasioni. Nel momento migliore degli avellinesi Roma, da grande squadra, ha affondato il colpo riuscendo a trovare il goal dell'1-0 con Dimas al quindicesimo. Un minuto dopo è arrivato il raddoppio.

Nella ripresa Avellino ha cercato di tener testa all'avversario trovando anche il goal di Ugherani, che ha permesso di accorciare le distanze. Sul 2-1 è arrivata la pronta risposta dei capitolni, ch con Marcelinho hanno messo dento il goal del 3-1. Avellino ha repliato con Gui per il gaol del 3-2, ma è stato poi Ducci a fissare la rete del definitivo 4-2.