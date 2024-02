Urlo finale: la Sandro Abate si salva allo scadere

All'ultimo respiro. La Sandro Abate strappa il pareggio sul campo del Napoli Futsal. A salvare la squadra avellinese ci ha pensato Gui, che a 32 secondi dalla fine è riuscito ad infilare la rete del 2-2. Un risultato tutto sommato giusto, tra due formazioni che hanno offerto al PalaJacazzi di Aversa un'ottima partita nella quale non sono mancate le emozioni.

Il goal di Gui ha fatto esplodere la panchina biancoverde, che si è tuffata in campo per festeggiare il goal del giocatore avellinese. Una Sandro Abate che ha dovuto affrointare il match sempre in condizioni rimaneggiate, perchè oltre a Parisi, anche Etzi non ha potuto partecipare all'incontro.

Nonostante le difficoltà gli avellinesi hanno giocato la pari strappando un prezioso 2-2.

Il pareggio è importante per l'autostima. Avellino aveva bisogno di questo punto per testare la sua solidità. Irpini che sono passati in svantaggio a tre minuti dal termine del primo tempo. Il goal è stato realizzato da Salas. Al ritorno in campo Avellino ha ristabilità la parità con la rete dell'1-1 di Ugherani. Neache il tempo di festeggiare che Borruto ha piazzato la zampata del campione con la rete del 2-1 un minuto dopo. La Sandro Abate non si è scomposta ed ha continuato a giocare il suo futsal fino alla meritata rete di Gui.