Napoli Futsal-Sandro Abate, è il derby del sabato sera

Azzurri contro biancoverdi. E’ il derby campano della 20esima giornata di Serie A. Sabato sera sul parquet ad Aversa, dove si sfidano Napoli Futsal e Sandro Abate Avellino (ore 20.30). Capitan Fernando Perugino e compagni intendono consolidare il secondo posto in classica, mentre gli irpini puntano a scalare posizioni in griglia.

Tanti gli ex. Al PalaJacazzi si rivedranno mister Piero Basile, Attilio Arillo, Gennaro Galletto, Antonio Di Luccio e lo sloveno Nejc Hozjan. Il match sarà visibile come di consueto in diretta su Futsal Tv.

Primo derby stagionale tra le mura amiche. I ragazzi di Fulvio Colini sono reduci dall’amaro 2-2 contro l’Ecocity Genzano, la terza forza del campionato. Invita a voltare pagina il tecnico del Napoli Futsal. «E' stata una gara difficile: entrambe avevamo delle assenze. Tuttavia è stata una partita equilibrata. Alla fine, il pareggio è stato giusto, ma c’è ovviamente del rammarico per aver preso gol a 12 secondi dalla sirena», ammette lo Special One. «Bisogna sgomitare per arrivare tra le prime in classifica», ammette il plurititolato allenatore. «La Sandro Abate è un avversario come un altro, non vediamo l’appartenenza geografica dei nostri avversari. I lupi hanno delle peculiarità importanti, bisogna stare attenti e preparare bene la gara», dice Colini alla vigilia.

Il club presieduto da Serafino Perugino viene da sei risultati utili consecutivi, cinque vittorie e un pareggio. «Contro l’Ecocity Genzano è stata una partita bellissima, ce la siamo giocata fino alla fine», osserva il paraguaiano Javier Adolfo Salas. «Domani è un derby, giochiamo in casa e vogliamo solo vincere», carica così i suoi il giocatore sudamericano. «Ogni gara è decisiva a questo punto della stagione, noi lotteremo per cercare di arrivare primi, anche se difficile», argomenta il laterale classe 1993. «Ci aspettiamo tantissimi tifosi e vogliamo il palazzetto pieno», chiede a gran voce il numero 10 azzurro.