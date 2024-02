Olimpus Roma-Sala Consilina 7-4: troppo forte la capolista

Allo Sporting Sala Consilina non basta una prova di coraggio per venire fuori indenne dalla trasferta sul campo della capolista Olimpus Roma. La squadra di Oliva, ha provato a giocare senza timori e almeno per un tempo ha tenuto testa ai capitolini andando vicino anche la pareggio.

Dopo un inizio molto complicato per i salesi che al 4'35" erano sotto di due reti realizzate da Tres e Achilli, poi con Stigliano hanno accorciato e dopo il nuovo doppio vantaggio della Roma firmato da Fortino, arriva l'autorete di Ducci, che porta gli uomini dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta sul 3-2 e il penalty concesso per un fallo di Cutrupi, ha dato anche la possibilità al pivot Brunelli di pareggiare, ma l'estremo romano ha neutralizzato la battuta violenta del pivot e ha evitato il pareggio.

Scongiurato il pericolo gli uomini del tecnico D'Orto, trovano il tempo di chiudere la prima frazione sul 4-2 grazie alla rete del solito Tres.

Nella ripresa quasi a metà tempo arriva per la Roma anche il 5-2: sfortunata deviazione alle spalle di Fiuza, da parte di Emerson Salas. Brunelli, con un tiro velenoso prova a tenere in piedi il Sala Consilina, ma Marcelinho, porta di nuovo a tre le reti vantaggio per i capitolini. Le marcature nel finale di Fortino e Stigliano serveno a fissare il risultato sul definitivo 7-4 per la Roma. Il Sala Consilina resta ferma a 27 punti uno in più dell'Active Network che venerdì prossimo sarà l'avversaria degli uomini di Oliva, il quale a fine gara è apparso fiducioso nonostante la sconfitta sulla possibilità di riuscire a centrare i playoff.