Feldi Eboli-Sandro Abate 2-2: Joselito regala il pareggio ai lupi

La Sandro Abate mette il cuore oltre l'ostacolo e strappa un pareggio sul campo dei campioni d'italia della Feldi Eboli. La squadra di Basile, come a Napoli, nell'ultimo giro di lancette trova il goal del 2-2 con Joselito. Una partita complicata per gli avellinesi, che hanno subito due espulsioni, fuori Hozjan dopo cinque minuti di secondo tempo e Galletto a 6 minuti dal termine. Ma nonostante ciò è venuto fuori il carattere degli irpini.

La gara è eslposa nel secondo tempo. Nel giro di pochi minuti Eboli trova due reti nel giro di cinque minuto. Al settimo va in rete Selucio, al minuto 12 Patias. Partita finita ? No. La Sandro risponde con un goal di Arillo, per poi schierare il portiere di movimento e trovre il pareggio con Joselito a 60 secondi dalla fine.

«Il pareggio era un risultato plausibile - ha commentato il mister della Sandro Abate Piero Basile - siamo stati bravi a crederci nonostante l'arbitraggio. Abbiamo ottenuto un punto contro i campioni d'Italia, per noi pareggiare su questo campo è motivo d'orgoglio, perchè la squadra ha saputo dimostrare carattere. Da quando siamo al completo ruotiamo con 8/9 giocatori e sul campo i risultati si vedono».



Amareggiato mister Samperi: «Dispaice pareggiarla in questo modo, ma Avellino lotta fino alla fine.

Purtroppo sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni riuscendo a trovare il pareggio».