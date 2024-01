Mantova-Sandro Abate 4-4: irpini sciuponi, è solo pari

Gara dai due volti per la Sandro Abate di mister Basile sul campo di Mantova non riesce ad andare oltre la parità. Un primo tempo difficile, complicato nonostante il rapido vantaggio maturato dopo soltanto 3 minuti di gioco con Gui. Poi la squadra avellinese si è spenta, non ha raccolto quanto seminato sbagliando qualche conclusione sotto porta ed allora i padroni di casa ne hanno approfittato.

Il Mantova ha saputo trovare il pareggio portandosi sull’1-1 con la rete realizzata dal veterano Cabeça. A tre minuti dalla fine della prima frazione i biancorossi hanno trovato il raddoppio con Salas. Andati in svantaggio di una rete, la squadra di irpina si è scossa nello spogliatoio e l’avvio di ripresa è stato arrembante. In sette minuti, con i goal di Luciano e Arillo, Avellino ribalta il risultato portandosi sul 3-2.

Ma il sapore del vantaggio dura poco. All’ottavo minuto il Mantova trova il goal con Baroni. La Sandro non ci sta e rimette il naso avanti con la rete del neo arrivato Galletto. Sul 4-3 gli irpini gestiscono fino a sette minuti dalla fine, quando Baroni segna la doppietta con cui rimette il risultato in parità 4-4.

Nel finale gli irpini provano a vincerla con il portiere di movimento, ma al suono della sirena il risultato non cambia.