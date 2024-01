Colpo di mercato della Sandro Abate: arriva Gennaro Galletto a rinforzare il team

La Sandro Abate cerca di porre rimedio all'emergenza infortuni. Gli irpini sono tornati sul mercato andando a bussare alla porta di Gennaro Galletto. L'atleta, ex Napoli Futsal, è da poche un giocatore della formazione avellinese. In Irpini ritrova il suo amico Attilio Arillo, con cui ha condiviso l'esperienza partenopea. Ad Avellino indosserà la maglia numero 2.

Ala pivot classe '93, Galletto è tra i giocatori italiani di maggiore prestigio e di indiscussa esperienza.

E' cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio a 5.

Ha militato poi nel Fondi fino al 2016 per poi approdare al Marigliano dove ha conquistato la promozione in Serie A2. Nel 2018 il passaggio al San Giuseppe dove ha vinto la Coppa di categoria in B. Nel 2019 veste la maglia della Sipremix Limatola, prima di approdare al Benevento dove segna 27 reti e conquista un'altra promozione.

In Serie A ha giocato nel Real San Giuseppe (realizzando 12 reti), dove lo scorso anno ha conquistato la Coppa Italia. L'estate scorsa approda al Napoli ed è uno dei nazionali di Bellarte. "Conosco il mister e molti compagni, non vedo l'ora di iniziare l'avventura" ha commentato Galletto.