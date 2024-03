Olimpus Roma-Napoli Futsal 5-3, primo ko stagionale per i partenopei

Stop sul parquet. Dopo quattro pareggi consecutivi, con Ecocity Genzano e Pirossigeno Cosenza (2-2) in trasferta, e con Sandro Abate Avellino (2-2) e Sporting Sala Consilina (4-4) al PalaJacazzi, capitan Fernando Perugino e compagni devono arrendersi alla capolista, incassando la prima sconfitta esterna e il primo ko stagionale dopo 23 giornate. Consolida la vetta l’Olimpus Roma, che ha battuto il Napoli Futsal 5-3 al PalaOlgiata. Decisive le doppiette dei pivot Rodolfo Fortino, ex di turno (11’55” e 39’20”), e Marcelinho (19’13” e 23’17”). Incide anche la marcatura del portiere Daniele Ducci (4’19”). Per i partenopei le reti del paraguaiano Javier Adolfo Salas (20’57”), Mauro Canal (22’13”) e di Vinicius Duarte (24’03”), tutte firmate nel secondo tempo.

Napoli in bianco. Fulvio Colini si affida al brasiliano Caio Ansa, al posto di Jurij Bellobuono. Primo tempo sottotono per gli ospiti, costretti ad inseguire (3-0) e a ricucire lo strappo. Non basta nella ripresa una reazione veemente (3-2). E poi i partenopei si imbattono in uno strepitoso Ducci, letteralmente in stato di grazia.

Provvidenziali gli interventi del classe 1998, autore anche del primo gol di giornata che sblocca l’incontro e beffa il suo collega. Il rinvio dell’estremo difensore capitolino scavalca il sudamericano, ingannato dalla traiettoria del pallone.

Ci provano Marco Ercolessi, Cristian Borruto e Canal, ma trovano la ferma opposizione del numero 13 in completo giallo. Pesano le assenze di Diego Mancuso e di Luca De Simone. Funziona a dovere l’asse Marcelinho-Fortino: 2-0 firmato di sinistro da Robocop. Dimas sfiora il tris, fermato da Caio, che rischia tantissimo in uscita. Il sesto fallo commesso da capitan Perugino consente il tiro libero ai padroni di casa, che arrotondano il punteggio con Marcelinho: sinistro sotto la traversa a 47 secondi dal termine della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Napoli si ricorda di essere una compagine di alta classifica. Strepitoso il guizzo di Salas: prodezza al volo del numero 10. E ancora il lampo di Canal per il momentaneo 3-2. Immediata la risposta di Marcelinho (4-2). Segue la replica: Salas per Duarte ed ecco servito il 4-3. Nuova firma di Fortino e braccia al cielo per il classe 1983. Borruto trova ancora una volta reattivo Ducci. Colini gioca la carta power play con Massimo De Luca, che però non sfrutta la chance del -1. Due i legni colpiti dai partenopei (nelle foto di Paola Libralato).