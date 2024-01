Coppa Italia posticipato il derby Feldi Eboli-Sala Consilina

E' tempo di Coppa Italia per la serie A di futsal.

Si parte con il primo turno che vede coinvolte tutte e 16 le squadre ai nastri di partenza della massima serie nazionale. Si gioca in gara unica sul campo della migliore piazzata al termine del girone d'andata.

Per effetto della classifica il tabellone propone il derby tra i campioni d'Italia della Feldi Eboli e la matricola dello Sporting Sala Consilina. La gara prevista in un primo momento per martedì 23 slitta di un giorno per l'intesa raggiunta tra le due società e viene spostata a mercoledì 24 alle ore 20.30. Si gioca al Palasele. La vincente accede ai quarti.