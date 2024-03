Feldi Eboli-Sala Consilina 7-4: alle volpi il derby playoff

La Feldi Eboli si aggiudica il derby salernitano di Serie A contro lo Sporting Sala Consilina. Scontro diretto in chiave playoff al PalaSele e va in scena una sfida giocata su elevati toni agonistici. I ragazzi di Samperi, orfani di Calderolli e Venancio, vanno subito avanti con Braga al 1'. Si viaggia sul filo dell'equilibrio fino a metà frazione, con Brunelli e Marinovic che portano lo score parziale sul 2-1 per la Feldi.

Le volpi allungano sul 4-1 all'intervallo, con Galliani che sfrutta un rapido contropiede “3 contro 2” e con lo sfortunato autogol di Zonta, che si vede carambolare addosso un pallone respinto dal portiere Fiuza.

A inizio ripresa un rapido botta e risposta. Thorp accorcia provvisoriamente le distanze per lo Sporting, Patias porta il parziale sul 5-2 ma la gara non è certo finita. Mister Oliva tenta ancora la carta del portiere di movimento. Stigliano prova a prendere per mano i suoi e riporta sotto lo Sporting con una doppietta in due minuti che porta il parziale sul 5-4 a 6 minuti dal termine.

Sala Consilina insiste col portiere di movimento ma è la solita arma a doppio taglio. Al 16’ Patias è fortunato nel respingere una conclusione col pallone che percorre tre quarti di campo e s’insacca a porta vuota. A pochi secondi dal termine Dalcin esce bene su Volonnino, Selucio recupera palla e insacca da lunga distanza il gol del definitivo 7-4.