QuantWare Napoli si arrende, Lagonegro passa 3-1

Cade in casa la QuantWare Napoli, battuta da un’arrembante Lagonegro ora seconda in classifica, la cronaca però racconta di una squadra partenopea che è stata viva ed anzi ha messo a dura prova il sestetto di mister Lorizio, che solo forse grazie alla tranquillità di un campionato in cui tutto gira a favore ha portato l’intera posta in palio a casa risultato Napoli – Lagonegro 1-3 (23-25; 25-21 ;27-25; 18-25).



Parte subito forte Lagonegro, con Napoli che commette diversi errori in battuta e in attacco, ma poi i partenopei iniziano a macinare gioco e per poco non rientrano, chiudendo sotto di un solo break il primo parziale. Nel secondo set la grande reazione di Napoli sospinta dal pubblico con il sestetto di mister Calabrese che travolge gli avversari, in un attimo è 1-1. Stessa musica nel terzo set, con Starace e Frankowski a martellare e i cambi che danno valore aggiunto, quando però si arriva al set ball con i padroni di casa avanti 24-20 il meccanismo si inceppa, un turno di battuta del Lagonegro che mette in difficoltà la ricezione, e si va ai vantaggi, con gli ospiti che la spuntano. E’ una mazzata per la QuantWare, invischiata nella lotta salvezza, la squadra perde le misure e non riesce ad essere lucida cedendo anche il quarto set.



«Abbiamo sprecato un’opportunità importante- ha esordito coach Calabrese, che ha poi proseguito- ma dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto in quasi due ore di gioco contro una delle migliori squadre del girone Blu della serie A3 CREDEM , dobbiamo ricompattarci in fretta e tornare a lavorare il prima possibile per affrontare le ultime cinque gare della stagione convinti delle nostre possibilità»Il DG Matano ha ringraziato il pubblico:« una brutta sconfitta, davanti al pubblico encomiabile, che non fa mancare mai il proprio sostegno alla squadra; guardiamo avanti fiduciosi alla prossima partita contro Sabaudia che sarà determinante»