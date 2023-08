Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Davide Buglio

Un altro rintocco per la Juve Stabia che si assicura l'ex Padova e Siena, Davide Buglio. Il centrocampista, lo scorso anno alle dipendenze di Pagliuca, ha siglato oggi un biennale ufficializzato dal club del presidente Langella.

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del centrocampista Davide Buglio, classe ’98, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nativo di Pietrasanta, è cresciuto calcisticamente tra Inter ed Empoli e, tra le altre, ha vestito le maglie dell'Arezzo, del Padova, del Livorno, del Monterosi e del Siena».

La piazza si accende con questo ennesimo colpo che potrebbe essere seguito a breve dall'altro ex Siena, Leone. In attesa della punta che dovrà completare l'attacco in tandem con Candellone.