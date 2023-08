Calciomercato Juve Stabia, Lovisa avverte: «Servono prima le cessioni»

Nel giorno della pubblicazione dei calendari di serie C, con il clima festoso dell’amichevole di domenica contro il Sant’Antonio Abate, a tener banco in casa Juve Stabia è ancora il mercato.

Il neo direttore sportivo Matteo Lovisa ha avuto modo di chiarire la difficoltà di chiudere con gli innesti richiesti dal tecnico Pagliuca, in quanto frenato dalle cessioni necessarie per poter inserire almeno tre elementi di spessore nella rosa gialloblù: «Siamo soddisfatti per il lavoro svolto – queste le sue parole -, stiamo crescendo, ma c’è ancora qualcosina da fare. Però prima di procedere con nuovi innesti dobbiamo cedere qualche elemento, anche perché troverebbe meno spazio a disposizione per esprimersi».

Fari accesi sui calciatori svicolatisi dal Siena, che Pagliuca ha avuto alle proprie dipendenze lo scorso anno, ma anche su Dubickas che potrebbe arrivare in attacco dal Pisa, autentica ciliegina sulla torta per alzare l’asticella oltre l’obiettivo di una salvezza tranquilla.