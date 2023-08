Morto Franco Mango, lutto nel mondo del calcio campano

Lutto nel mondo calcistico campano. Èmorto Franco Mango, ex direttore sportivo e allenatore di numerose squadre campane. Mango, deceduto dopo una breve malattia, aveva lavorato per anni con il Savoia, la Sangiuseppese, il Neapolis e, più recentemente, con il Giugliano, compagine per la quale aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Nell'ultimo periodo aveva collaborato anche per alcune squadre flegree.

Mango fu per un periodo secondo di Osvaldo Jaconi, nell'anno della storica promozione del Savoia in serie B. Con il Giugliano, da dirigente, ottenne qualche anno fa una promozione dall'Eccellenza alla serie D. È deceduto oggi nella sua Mugnano.