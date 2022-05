Giugliano, è Amodio il nuovo diesse: domani prima gara poule scudetto

Prime mosse di mercato per la prossima stagione in casa Giugliano, fresco di promozione in serie C. La società ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Amodio, ex Sorrento, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

La squadra, intanto, è ancora a lavoro: domani esordio (ore 17) nella poule Scudetto di serie D. Al De Cristofaro di Giugliano arriva l'Audax Cerignola, compagine che dominato il girone H. Riposa invece la Gelbison. I gialloblù di Giovanni Ferraro sono reduci dalla brutta scoppola rimediata (nell'ultimo turno di regular season) con il Cynthialbalonga.