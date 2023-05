Giugliano, il ds Amodio: «L'allenatore? Pronti a ripartire con Di Napoli»

Tempo di bilanci in casa Giugliano e di indicazioni per il futuro. Il primo a sbilanciarsi è il direttore sportivo Antonio Amodio: «È stata una stagione tortuosa e difficile - spiega - Siamo stati bravi a calarci subito nella realtà della nuova categoria, abbiamo disputato un girone d'andata molto importante. Abbiamo pagato dazio - aggiunge il ds dei tigrotti - per le arcinote problematiche dello stadio De Cristofaro. In tal senso bisogna essere grati alla società per quello che ha fatto e che ancora sta facendo. Alcune opere dell'impianto comunale, in corso di realizzazione, sono a carico nostro».

Il dirigente giuglianese affronta anche l'argomento allenatore. «Di Napoli ha svolto un ottimo lavoro, sia per quel che concerne i risultati raggiunti sia per la crescita e valorizzazione di tanti giovani.

Siamo soddisfatti. La nostra intenzione - argomenta ancora Amodio - è di ripartire con lui, vogliamo trovare una quadra».

Infine il mercato: «Abbiamo tanti giocatori di qualità in rosa e quasi tutti di nostra proprietà: ad ogni modo ci faremo trovare pronti e saremo sempre vigili sul mercato».