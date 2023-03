Giugliano, due derby in arrivo: Juve Stabia e Avellino. Il ds Amodio: «Ancora una volta penalizzati dallo stadio»

Prosegue la preparazione in casa Giugliano, domenica ospite della Juve Stabia al Menti di Castellammare.

I tigrotti non vincono da sei gare e sono reduci da ben tre pareggi di seguito. La compagine di Di Napoli ha un punto in meno delle vespe (37 contro 38) ed occupa la decima posizione in classifica. A tenere banco, oltre alla sfida di domenica, è ancora la vicenda stadio.

Mercoldì prossimo, archiviata la sfida del Menti, la squadra di Di Napoli sarà di scena contro l'Avellino, al Partenio-Lombardi. «Non giocare nel nostro stadio ci ha penalizzato da inizio anno e lo abbiamo pagato molto - spiega il ds Antonio Amodio - All'andata la gara fu a porte chiuse. Abbiamo trovato un accordo con la società dell'Avellino. In teoria - aggiunge - saremmo noi i padroni di casa, ma in pratica sarà l'Avellino a giocare tra le proprie mura amiche. Speriamo di fare come all'andata e vincere».