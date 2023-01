Calciomercato Giugliano, Amodio: «Restiamo vigili, servono almeno tre giocatori»

La società torna a farsi sentire dopo la sosta natalizia e in vista della gara interna con il Cerignola. In casa Giugliano tengono banco le parole del ds Antonio Amodio. Il dirigente si è soffermato su vari aspetti: mercato, stadio e rendimento della squadra.

«La società sta facendo sacrifici enormi per giocare ad Avellino. I tempi per il rientro a Giugliano non sono ancora definiti - spiega - contiamo di tornare entro due o tre settimane». Sul fronte mercato: «Serve un giocatore per reparto per rinforzarci. Stiamo seguendo Perez, Scognamiglio ma anche altri». Infine sul rendimento della truppa guidata da Di Napoli: «Ventisette punti frutto del lavoro di tutti, adesso però dobbiamo pensare al girone di ritorno. Occorrono almeno altri 15 punti per salvarci».