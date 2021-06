Giugliano, Palumbo nuovo referente: si lavora al ripescaggio in serie D

E' Carmine Palumbo (nella foto), intermediario Fifa, il nome nuovo del Giugliano appena retrocesso in Eccellenza ma che spera nel ripescaggio in quarta serie. Palumbo dovrebbe essere il futuro ds dei tigrotti, ma nel frattempo sta già operando per la presentazione dei documenti da inviare in Lega.

Richiesta di ripescaggio che possono effettuare solo le squadre retrocesse in serie D nell'ultimo campionato. Per accelerare le procedure, il Giugliano ha chiuso le vertenze pregresse con gran parte dei calciatori e con il vecchio allenatore Massimo Agovino, che ha accettato una decurtazione del 50 per cento. Solo due calciatori, al momento, non hanno trovato l'accordo economico con la nuova proprietà, in relazione al pagamento dei vecchi stipendi.