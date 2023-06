Auto e scooter davanti ai portoni a Largo Campo. Parcheggi creativi a Largo Plebiscito e via Di Canali. Un fine settimana di fuoco nel centro cittadino, dove gli irriducibili della sosta selvaggia hanno preso di mira qualsiasi spazio possibile. Tra rimozioni forzate e multe per divieto di sosta e parcheggio in zona rimozione sono stati sanzionati più di 60 salernitani. Le multe però non bastano davanti alla totale mancanza di senso civico. Perché, stando ad un recente report dell’ufficio contravvenzioni della polizia locale, sono ben 900 i verbali elevati in centro e nella città vecchia nell’ultimo mese. E mentre il parcheggio selvaggia rovina la vita dei residenti del centro storico, continuano le segnalazioni di auto contromano e scorribande in scooter su via Porta Elina, a due passi dal Corso di Salerno.

Il Comune aveva formalizzato a maggio la richiesta al ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attivazione di un nuovo varco di controllo nella zona a Traffico Limitato. La richiesta, dopo un mese, ancora non ha ricevuto risposta con grande preoccupazione dei residenti che denunciano da anni slalomisti pericolosi su via Porta Elina, ubicata al di sopra di Piazza Portanova, nei pressi del Museo Archeologico provinciale: si tratta del pieno centro storico della città, un’area a cui hanno accesso solo coloro che sono muniti di appositi permessi. L’accesso da Piazza Portanova, infatti, è proibito sia per chi viene da Corso Garibaldi, sia per chi viene da via Sant’Alfiero – via Bastioni. La zona, però, viene spesso violata percorrendo in senso opposto via Porta Elina, unico punto sprovvisto del controllo delle telecamere. Il Comune si è reso contro dello stratagemma e ha deciso di correre ai ripari. A un mese dalla richiesta formalizzata al ministero non si muove ancora nulla. Il che non lascia sperare niente di buono. Perché già nei mesi scorsi il ministero dei trasporti aveva respinto la richiesta dell’amministrazione comunale relativamente alla installazione di un nuovo varco Ztl.