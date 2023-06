Palinuro, occupazione abusiva di spiaggia. Sequestri e denunce

Entrambi salvi gli occupanti di una unità da diporto che nella tarda mattina, per cause da accertare, é affondata a poche decine di metri dalla spiaggia della Molara, nelle acque antistanti il Comune di San Giovanni a Piro, nell'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta.

Ad allertare la sala operativa della Guardia Costiera di Palinuro, altre unità in transito in zona. Sono bastati pochissimi minuti al personale di servizio sul battello dislocato a Marina di Camerota, giá in mare per il consueto pattugliamento dell’Area Marina Protetta, per raggiungere la zona.

Fortunatamente solo molta paura per i malcapitati e la necessità, nel più breve tempo possibile, di mettere in sicurezza l'unità per scongiurare danni ambientali.

Qualche ora dopo, infatti, con l'aiuto di alcuni sub specializzati ed una unità da rimorchio giungeva in sicurezza nel porto di Scario.

Nel frattempo, sono proseguiti durante il weekend e lungo il litorale del comune di Centola i pattugliamenti da parte del personale della Guardia Costiera di Palinuro finalizzati a verificare il rispetto dell'Ordinanza di Sicurezza balneare. Cinque in tutto gli stabilimenti posti sotto controllo, tra questi uno é risultato occupare un'area maggiore di quella autorizzata. Circa 500mq di arenile sono stati, infatti, liberati e restituiti alla pubblica fruizione ed il responsabile deferito all’Autorità Giudiziaria per aver occupato aree di demanio marittimo superiori a quelle concesse, in assenza delle necessarie autorizzazioni.