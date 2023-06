Vasco Rossi a Salerno, sale l’attesa per il gran finale: info utili e scaletta

Una staffetta magica; dopo Marco Mengoni e la sua “Pazza musica”, lo stadio Arechi si fa bello di notte per ospitare il re del rock, Vasco Rossi. Una doppia data, 28 e 29 giugno, o per meglio dire il gran finale, per cui sono previste oltre 60mila persone, a chiusura di un tour estivo trionfale (e sold out ovunque). La doppietta si preannuncia bollente, e non solo per le alte temperature di fine giugno. “Il Vasco live lo aspetti mesi e poi vola via. Andiamo a Salerno per le due date del gran finale. Tutti a Salerno, festa eccezionale”. L'appuntamento rimbalza dai profili ufficiali del “Comandante”, che carica l'attesa lunga 15 anni.

L'ultima volta fu il 28 giugno 2008, in uno stadio Arechi pieno in ogni dove, e fan accampati fin dal mattino. D'altronde Vasco ha un legame speciale con la città: “Con Salerno ho dei conti aperti da quando facevo il militare...”.

Conti che vuole chiudere a tutti i costi, desideroso, come ogni volta, di superarsi.

Stavolta ritoccando leggermente la scaletta, e rispolverando, accanto ai super classici, brani che non suonava da dieci, venti o trent'anni, per uno show di quasi tre ore, tra sorprese, ironia e provocazioni. Questa la scaletta in programma: Dillo alla Luna; Stendimi; Rock’n’roll show; Non sei quella che eri; Ogni volta; Domani sì, adesso no; Ti prendo e ti porto via; Una canzone d’amore buttata via; Un respiro in più; Manifesto futurista della nuova umanità; Interludio 2023 / Echo Lake; XI comandamento; C’è chi dice no; Gli spari sopra; Se ti potessi dire; Vivere; T’immagini; Rewind; Play Video; Siamo soli; Canzone; Romagna mia; L’amore l’amore; medley Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te; Sally; Siamo solo noi; Vita spericolata; Albachiara.

I cancelli dell'Arechi saranno aperti dalle 16:30; con il Blasco una formazione composta da Vince Pastano, direzione musicale, chitarre e cori, Stef Burns alla chitarra, Alberto Rocchetti, tastiere e cori, Matt Laug alla batteria, Andrea Torresani, basso e cori, Antonello D’Urso, programmazione, chitarra acustica e cori, Andrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone, Roberta Montanari ai cori e, special guest, Claudio Golinelli (suo bassista storico).

Per la due notti del rock, il Comune di Salerno ha previsto il potenziamento del servizio della metropolitana, per agevolare l'afflusso e il deflusso degli spettatori, con corse straordinarie (fino alle 2 di notte). In totale saranno 14 quelle supplementari (7 da Salerno in direzione Arechi e viceversa), con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella. Treni ma anche pullman, con un servizio navetta operativo dalle 15 alle 2 di notte, e due autobus che faranno la spola lungo la tratta Stadio Arechi - Capitolo San Matteo; per usufruirne i passeggeri dovranno acquistare un titolo di viaggio di tipo urbano. Chi acquista un biglietto di “corsa semplice” potrà utilizzare lo stesso biglietto per l'andata e il ritorno.