Sanremo, il preserbacino di Marco Mengoni in vendita online per 100 euro: «Se l'ha baciato lui, lo compro»

Marco Mengoni è stato uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. Il cantante, che ha vinto la gara lo scorso anno con il brano "Due Vite", è stato accanto ad Amadeus e ha vestito i panni di co-conduttore per una sera. L'artista è piaciuto molto al pubblico a teatro e ai telespettatori a casa che si sono davvero divertiti con le sue gag. Una, in particolare, ha attirato l'attenzione di tutti, ovvero, il siparietto sui meme dei Festival passati. Dato che, come tutti ricorderanno, lo scorso anno il bacio tra Fedez e Rosa Chemical ha scatenato le polemiche più assolute, Mengoni ha pensato di portare in scena il "Preserbacino"... che sarebbe già in vendita sui social.

«Ma scusa, proprio con mia moglie devi provarlo questo Preserbacino?», ha detto Amadeus a Marco Mengoni quando, martedì durante la prima serata del Festival, ha chiesto a Giovanna Civitillo di testare lo strano oggetto: una specie di specchietto di plastica che non permette ai due probabili partener di toccarsi le labbra.

Il neologismo inventato dal cantante è subito piaciuto molto sui social, tanto da diventare virale in pochissimo tempo.

Proprio oggi, su Instagram e Twitter, alcuni utenti hanno fatto sapere che l'oggetto utilizzato da Mengoni sarebbe stato messo in vendita su Vinted, la nota piattaforma di abiti e oggetti usati ma in buono stato. Il prezzo del preserbacino sarebbe di 100 euro e tutti si stanno chiedendo di chi possa essere stata l'idea di business. In tanti, scherzosamente, hanno commentato: «Sarà stata la signora che è corsa a prenderlo quando Mengoni l'ha lanciato in mezzo alla platea».

Dopo che il fatto che il Preserbacino fosse stato messo in vendita, gli utenti social si sono scatenati con commenti del tipo: «Se l'ha baciato Marco Mengoni, lo compro subito», «Che genialata!» oppure ancora «Beato chi l'ha comprato».