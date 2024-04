È l’artista delle sfide, l’artista dei record, ama porsi obiettivi sempre nuovi. Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, adesso è pronto a segnare un nuovo grande primato: arriva «Marra stadi». Maracash sarà il primo rapper italiano ad osare un tour negli stadi. E, dopo lo strepitoso successo del «Marrageddon» all’ippodromo di Agnano dello scorso anno, torna anche Napoli per uno show tutto suo il 10 giugno 2025, seconda data annunciata dopo quella inaugurale del 6 giugno allo stadio comunale di Bibione (Ve) e l'annunciata pubblicazione di un nuovo album, o, come postato di nuova musica. E con questo sono già tre i concerti annunciati per il prossimo giugno al Diego Armando Maradona con Marco Mengono il 26 e con i Pinguini Tattici Nucleari il 28.