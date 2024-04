The Kolors, nuova canzone e tour europeo

The Kolors sono pronti a inaugurare l’estate 2024: «Karma» è il titolo del nuovo singolo del trio napoletano, che sarà disponibile da venerdì 3 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano sarà anche al centro della campagna di Cornetto, che lo ha scelto come colonna sonora degli spot pubblicitari che ci accompagneranno durante la prossima estate.

Dopo «Italodisco» e «Un ragazzo una ragazza», con la nuova canzone Stash & Co. esplorano nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette.

«Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare…suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante!», ha detto il leader del gruppo a proposito della genesi di un brano con alcuni elementi pieni di energia come i suoi 169 bpm: «Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura “felice”».

Dopo il sold out del concerto al Forum di Assago di Milano, The Kolors sono pronti a partire per il loro primo tour europeo: “The Kolors European Tour 2024/25” parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee.

Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio.