Natalia Paragoni, gravidanza e sveglia all'alba: «Carciofina mi butta giù dal letto a calcetti»

Natalia Paragoni sta per diventare mamma della sua prima bambina, avuta dal compagno Andrea Zelletta, conosciuto all'interno del dating show più famoso d'Italia, Uomini e Donne. L'influencer, per tenere aggiornati i suoi follower sulla sua gravidanza, posta moltissime storie e post a riguardo e con loro si apre e, a volte, si lascia andare anche a confessioni che riguardano timori legati alla sua maternità e al futuro. Nelle ultime storie Instagram, Natalia ha raccontato come la sua carciofina le faccia fare le ore piccole.

Natalia Paragoni, in una delle ultime storie Instagram che ha pubblicato ha raccontato come, dopo essere stata un mese in Puglia con il compagno, debba abituarsi di nuovo alla città e, quindi, a Milano, ovvero dove vive.

Poi, l'influencer ha anche fatto sapere ai suoi follower: «Io, oggi, sono sveglia dalle cinque del mattino perché carciofina mi tira dei calci sulle costole che mi costringono ad alzarmi, mi butta giù dal letto».

Natalia Paragoni ha, poi, pubblicato delle bellissime foto dove risalta il suo bel pancione che, ormai, è quasi al limite: proprio alcuni giorni fa, infatti, la modella ha annunciato alle sue fan di essere entrata ufficialmente nel nono e quindi nell'ultimo mese di gravidanza e di non vedere l'ora di conoscere la sua bambina.