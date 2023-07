Ilary Blasi e Bastian, vacanza d'amore continua: «Bye bye Rio» (scrive in bikini)

Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller si stanno godendo le vacanze estive in Sud America. I due sono stati in Brasile, più precisamente hanno visitato Rio de Janeiro e hanno scattato moltissime foto che hanno, poi, pubblicato sui rispettivi profili social. La conduttrice e l'imprenditore tedesco sembrano essere più innamorati che mai e, adesso, si stanno dirigendo verso un'altra destinazione che, però, non hanno svelato.

Ilary Blasi e Bastian Muller non sono più in Brasile o, almeno, non sono più a Rio de Janeiro dove hanno trascorso qualche giorno di romantica vacanza. La conduttrice e il compagno si stanno dirigendo verso un altro luogo e a farlo sapere è proprio l'ex moglie di Francesco Totti che ha pubblicato una storia Instagram in cui, prima, si scatta un selfie in aeroporto, poi, fotografa l'aereo e, infine, pubblica una foto in bikini e scrive: «Bye bye Rio».

Ilary, però, non svela quale sarà la prossima meta e i suoi fan sono in trepidante attesa, visto che, poi, la conduttrice posta moltissime foto mozzafiato dei luoghi che visita.

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno insieme ormai da qualche tempo e, anche se, ultimamente, lui non compariva più nelle storie di lei, i due sembrano essere più affiatati che mai.

I fan pensano che la conduttrice e l'imprenditore vogliano, semplicemente, mantenere quanta più privacy possibile all'interno della loro storia d'amore.