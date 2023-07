Kim Kardashian, svelato l'allenamento per avere il suo lato B

Kim Kardashian ha 42 anni ed è in forma più che mai. I suoi numerosi follower sui sociale, oltre 362milioni, la vedono spesso in palestra dove l'influencer e imprenditrice è intenta ad allenarsi per mantenere il fisico tonico e spesso si sono chiesti quale sia la sua routine in palestra. Finalmente, sono arrivate le risposte tanto attese, dalla sua personal trainer, Senada Greca che sul suo profilo Instagram ha svelato alcuni allenamenti ed esercizi dei vip famosi che segue, tra cui Kim Kardashian.

Andiamo a scoprire il work out tipico di Kim per mantenere il suo famosissimo lato B.

La personal trainer di Kim ha svelato alcuni work out che l'imprenditrice è solita svolgere per mantenere il suo lato B tonico e alto.

Si tratta principalmente di esercizi che mirano a sviluppare, rafforzare e tonificare i muscoli di glutei e gambe.

Senada ha raccontato: «Kim Kardashian utilizza principalmente la sala pesi e lascia un po' in disparte gli esercizi di aerobica. Molte donne temono ancora che utilizzare i pesi le renda grosse e mascoline, ma non è proprio così. Infatti, se questi esercizi vengono svolti in maniera corretta, i pesi permettono di dimagrire e ottenere un fisico tonico. Kim Kardashian sceglie il metodo del body building, ossia divide il lavoro sui vari gruppi muscolari, variando ogni giorno. Si concentra sulla parte inferiore del corpo, alternando squat e affondi nelle loro diverse versioni, abduzioni da seduta, hip thrust e Romanian deadlift, il tutto aiutata da bande elastiche, pesi e macchinari per potenziare i movimenti. Kim Kardashian utilizza per la parte superiore del corpo la panca, i pesetti e i manubri, oltre a vari macchinari di body building. Mentre per la parte cardio si affida al tapis roulant. La frequenza di allenamento? 5 giorni su 7. Kim Kardashian si mantiene in forma seguendo un regime alimentare pulito, senza rinunciare ai carboidrati, ma affidandosi a porzioni calibrate, materie prime di qualità e quote bilanciate di ogni nutriente».

Un allenamento a tutto tondo per mantenere il corpo sempre attivo e tonico.