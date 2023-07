Maria Esposito e l'amore sul set di Mare Fuori: «Sono ancora molto innamorata di lui»

Maria Esposito, per molti Rosa Ricci, è una delle protagoniste più apprezzate di Mare Fuori. La serie ambientata a Napoli, segue le vicende relative alle vite dei giovani detenuti nel carcere minorile di Nisida. Tra violenza e amore, però, le vite private degli attori fanno scalpore anche fuori dal set.

Maria Esposito, infatti, condivideva una relazione con Antonio Orefice, co-protagonista della serie tv.

Ma qualcosa degli ultimi mesi sembra essere andato storto, tanto da far separare la coppia. Lei, però, torna a parlare del collega e dell'amore che prova per lui.

Intervistata a Novella 2000, Maria Esposito (Rosa Ricci, di Mare Fuori) si è lasciata andare ad una confessione su Antonio Orefice, collega nella serie ed ex fidanzato: «Ho avuto una storia molto intensa con un giovane attore, Antonio Orefice, coprotagonista delle prime due stagioni di Mare fuori. Spero di poter recuperare questo rapporto perché sono ancora molto innamorata di lui. L’amore per me è tutto, quando amo, sono una ragazza che si concede totalmente al proprio partner».

Per coloro i quali l'avrebbero preferita in coppia con Massimiliano Caiazzo, il suo amore nella serie tv, ci ha pensato l'attore a fermare ogni possibile rumor intrattenendo una relazione con la ballerina professionista di Amici, Elena D'Amario.