Verissimo, Giulia Stabile e l'esordio a Tu Si Que Vales: «Non ho paura, mi sento in famiglia»

Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sono pronti per condurre la nuova edizione di Tu Si Que Vales che comincerà questa sera, sabato 22 settembre, su Canale 5. I tre conduttori sono stati i primi ospiti della puntata odierna di Verissimo e si sono raccontati a Silvia Toffanin che ha chiesto loro se sono pronti per questa nuova avventura.

I tre conduttori di Tu Si Que Vales non vedono l'ora di inaugurare questa nuova stagione dello show. A Verissimo, Giulia Stabile ha detto: «Quando mi è stato proposto il ruolo di conduttrice sono rimasta un po' sorpresa perché per me è tutto nuovo, dato che, vengo dalla danza. All'inizio ero un po' emozionata ma, poi, mi sono tranquillizzata perché mi sento in famiglia e con Alessio e Martin mi sento al sicuro».

Inoltre, Alessio Sakara ha parlato anche della sua lotta contro il bullismo: «Per me è importantissimo combatterlo anche sui social, voglio che i miei figli crescano in un mondo migliore di questo». Infine, Silvia Toffanin ha chiesto cosa si devono aspettare i telespettatori da questa prima puntata e Giulia ha risposto ridendo: «Ne vedrete delle belle».

Al termine della loro intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto ai tre conduttori come vivano l'amore. Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sono sposati da diversi anni, mentre, Giulia Stabile, dopo la fine della relazione con Sangiovanni non ha detto nulla in merito all'argomento amore.

La conduttrice, però, le ha augurato di trovarlo e che la possa rendere felice.