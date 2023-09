Il Collegio diventa Vip: dall'attore di Mare Fuori a Raimondo Todaro, ecco i professori famosi e i figli d'arte che entreranno nella scuola

Il Collegio sta per riaprire le porte della sua scuola per far entrare i nuovoi ragazzi indisciplinati, tra cui anche figli d'arte come Aurora Costantini (17) e Carmelina Iannoni (15), figlie, rispettivamente di Matilde Brandi (54) e Carmen Di Pietro (58 anni). Ma le novità non sono finite, perché ad accompagnare i ragazzi c'è Stefano De Martino, anzi, la sua voce.

Tra i professori arruolati, tuttavia, ci sono anche volti noti alla televisione che prepareranno delle lezioni speciali per i collegiali.

I professori che verranno arruolati per presentare delle lezioni speciali sono volti già noti nel piccolo schermo: Raimondo Todaro con la lezione di latino, l'attore di Mare Fuori, Antonio Orefice che terrà una lezione di teatro, Leo Gassmann con il canto, Barbascura X con la lezione di fisica e Joe Bastianich per dare una ripassata all'inglese, molto importante per i giovani d'oggi.