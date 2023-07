Ginevra Lamborghini in ospedale: malore e paura per l'ex gieffina, poi il messaggio social. «Mi riprenderò»

Ginevra Lamborghini ha preoccupato i suoi fan la scorsa sera quando ha pubblicato una storia su Instagram che la ritraeva nel pronto soccorso di un ospedale. La giovane cantante si trovava a Latina per esibirsi nel locale Pynewood Club, e, una volta tornata nel backstage ha iniziato a sentirsi poco bene. Alcuni fan hanno ipotizzato si trattasse di un calo di pressione, mentre altri si sono preoccupati perché hanno pensato al peggio.

Per fortuna, Ginevra sembrerebbe essere tornata a casa e ha pubblicato un messaggio per i suoi fan allarmati.

La giovane ereditiera ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sorella di Elettra Lamborghini ha avuto una nottata molto difficile.

A causa di un malore improvviso si è dovuta recare al pronto soccorso. Ginevra ha aggiornato i fan durante la mattinata per rassicurarli sul suo stato di salute: «Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Sono a casa, devo stare a riposo, ma mi riprenderò prestissimo. Grazie ancora per essermi stati tanto vicino e per avermi dimostrato il vostro affetto. Significano tanto per me».

Ginevra è tornata a casa dove potrà riposarsi e recuperare le forze per tornare sul palco a cantare il suo singolo estivo, Equatore